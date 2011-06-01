На Выборгской набережной сгорел автомобиль "УАЗ Патриот"

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Калининском районе сегодня, 22 июня, произошел пожар. На Выборгской набережной у дома № 59 в автомобиле марки "УАЗ Патриот" огонь уничтожил все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:52. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В 13:15 пожар удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняем.

Ранее мы писали, что на проспекте Художников во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv