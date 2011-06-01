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На Выборгской набережной сгорел автомобиль "УАЗ Патриот"
Сегодня, 13:49
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На Выборгской набережной сгорел автомобиль "УАЗ Патриот"

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. 

В Калининском районе сегодня, 22 июня, произошел пожар. На Выборгской набережной у дома № 59 в автомобиле марки "УАЗ Патриот" огонь уничтожил все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:52. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. 

В 13:15 пожар удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняем. 

Ранее мы писали, что на проспекте Художников во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгская набережная, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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