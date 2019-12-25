На проспекте Художников во время пожара пострадал мужчина

В Выборгском районе 26 июня произошел пожар. На проспекте Художников в доме № 26, корпус 4, горела квартира. Во время возгорания пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии жителя уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:06. Известно, что в квартире на кухне площадью 8 квадратных происходило горение по всей площади.
С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Пламя потушили за 45 минут.
Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что на Богатырском проспекте горела комната.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все