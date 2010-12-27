На мероприятии выборгские бизнесмены обсудили социальное предпринимательство, контрольно-надзорную деятельность, финансовую грамотность, участие в закупках, налоговый режим и многое другое.

Выборг поучаствовал в бизнес-форуме "Энергия возможностей". Мероприятие провели в рамках реализации нацпроекта "Малый, средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы". Об этом пишет пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Делегация Выборгского района, во главе с председателем комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Ниной Сивицкой посетила пленарное заседание "Бизнес тренды 2020. Рецепты и лайфхаки". На встречу также прибыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На полях форума предприниматели поговорили о цифровой трансформации бизнеса, электронной торговле на зарубежных площадках, обсудили модернизацию туристического и спортивного бизнеса, а также налоговый режим для самозанятых, финансовую грамотность, социальное предпринимательство и участие в закупках.

Организатором является администрация региона. Бизнес-форум "Энергия возможностей" проводится с 2015 года. Предприниматели приезжают на мероприятие, чтобы обсудить экономические вопросы и эффективно взаимодействовать между собой.

Ранее Piter.TV сообщил, что жители Выборга смогут проходить обследование на современном оборудовании.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти