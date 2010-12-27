Жители Выборга смогут проходить обследование на современном оборудовании

Новое оборудование появится в Гатчине, Выборге и Ломоносове.

В выборгских медицинских учреждениях появятся современные рентгеновские установки. Так в стационаре Рощинской больницы пациентов уже обследуют на современных диагностических аппаратах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Рощинская больница обслуживает более 45 тыс. человек. Когда владельцы дачных участков приезжают работать и отдыхать на лето, то число потенциальных пациентов увеличивается до 100 тыс. человек. Таким образом, у местных жителей и приезжих появится возможность получать высококвалифицированную помощь и проходить обследование с помощью нового современного оборудования.

Всего в Ленобласти в скором времени установят еще два аппарата. Один из них появится во Всеволожской клинической больнице, другой – в Выборгской межрайонной больнице. Общая сумма трех новых рентгеновских установок составляет 80 млн рублей. Также современное оборудование будет в Гатчине, Ломоносове и Выборге.

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Фото: пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти