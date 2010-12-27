В Гатчинском районе бабушку ограбил собственный внук

Он похитил из ее кошелька тысячу рублей.

В Ленобласти полиция начала разыскивать 28-летнего мужчину, который подозревается в ограблении собственной бабушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России п Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 7 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Большие Колпаны, в частном доме подозреваемого, произошел конфликт между бабушкой и внуком, в ходе которого последний отобрал у пенсионерки кошелек и забрал оттуда тысячу рублей. После этого он сбежал в неизвестном направлении. Потерпевшая также заявила, что, несмотря на конфликт, физического насилия к ней не применяли.

Сейчас полиция проводит проверку, преступника уже ищут.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти рецидивист покалечил прохожего.

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