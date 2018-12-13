Выборжан ожидает облачная с прояснениями погода на протяжении всего 8 мая

Медики региона предупреждают жителей о том, что несмотря на то, что в регионе значительно потеплело, одеваться все еще стоит в теплые вещи, так как в противном случае есть риск заболеть.

Сегодня, на протяжении всего дня, в Ленинградской области, в частности в Выборге, прогнозируется облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов, ночью термометр будет показывать от +2 до +4 градусов, в пригородах — до 0 градусов. Также ожидаются юго-западный ветер порывами 3–8 м/с и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью возможны прояснения.

Атмосферное давление также весь день будет повышенное. Медики региона предупреждают жителей о том, что несмотря на то, что в регионе значительно потеплело, одеваться все еще стоит в теплые вещи, так как в противном случае есть риск заболеть.

Источник: пресс-служба МЧС