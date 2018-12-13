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Выборжан ожидает облачная с прояснениями погода на протяжении всего 8 мая
Сегодня, 13:10
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KaterinaKono13

Выборжан ожидает облачная с прояснениями погода на протяжении всего 8 мая

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Медики региона предупреждают жителей о том, что несмотря на то, что в регионе значительно потеплело, одеваться все еще стоит в теплые вещи, так как в противном случае есть риск заболеть. 

Сегодня, на протяжении всего дня, в Ленинградской области, в частности в Выборге, прогнозируется облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +12 до +14 градусов, ночью термометр будет показывать от +2 до +4 градусов, в пригородах — до 0 градусов. Также ожидаются юго-западный ветер порывами 3–8 м/с и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью возможны прояснения. 

Атмосферное давление также весь день будет повышенное. Медики региона предупреждают жителей о том, что несмотря на то, что в регионе значительно потеплело, одеваться все еще стоит в теплые вещи, так как в противном случае есть риск заболеть. 

Источник: пресс-служба МЧС

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Категории: Новости Выборгского района, Выборг, Новости Ленинградской области,

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