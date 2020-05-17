Из-за непогоды вход в ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатным

В пятницу, 5 ноября, из-за дождя вход в Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова сделали свободным. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Дорогие Друзья! По погодным условиям сегодня вход в Парк свободный, ждём вас в любую погоду!
пресс-служба ЦПКиО имени Кирова
Ранее стало известно, что берег пруда в ЦПКиО имени Кирова укрепят за 20 млн рублей. Подрядчик будет должен укрепить участки берега 2-го и 4-го Южных прудов гидросистемы Елагина острова. Также необходимо очистить дно пруда, восстановить береговую линию, не затронув старые деревья.
Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове
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