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Берег пруда в ЦПКиО имени Кирова укрепят за 20 млн рублей
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Берег пруда в ЦПКиО имени Кирова укрепят за 20 млн рублей

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Заявки принимают до 15 ноября. Срок завершения работ – 30 июня 2022 года.

ЦПКиО имени Кирова объявил конкурс о работах по укреплению берега двух Южных прудов на Елагином острове. Информация появилась на сайте госзакупок.

Стоимость работ оценивается в 20 миллионов рублей. Подрядчик будет должен укрепить участки берега 2-го и 4-го Южных прудов гидросистемы Елагина острова. Также необходимо очистить дно пруда, восстановить береговую линию, не затронув старые деревья.

Заявки принимают до 15 ноября. Срок завершения работ – 30 июня 2022 года.

Ранее ГАТИ выдала разрешение на реставрацию павильона "Эрмитаж" в Петергофе.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

Теги: елагин остров, цпкио им кирова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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