Вход на станцию метро "Выборгская" поменяют с 15 апреля

График работы станции останется без изменений.

С 15 по 24 апреля в связи с проведением работ по очистке фасада станции метро "Выборгская" в Петербурге изменится вход в вестибюль. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Вход с улицы Смолячкова будет временно закрыт, а вход с улицы Гренадерской будет осуществляться через запасные вестибюльные двери. График работы станции останется без изменений.

Жителям города рекомендуется воспользоваться наземным общественным транспортом при необходимости. С "Выборгской" можно добраться до станции метро "Площадь Ленина" на автобусах № 86, 267 и трамвае № 20. Также возможно добраться до "Лесной" на автобусах № 251, 267 и трамвае № 20, 61. До "Петроградской" ходит автобус № 230.

Ранее мы сообщили о том, что на автобусном маршруте № 82Э сделают новые остановки.

Фото: Piter.TV; Telegram / Начальник транспортного цеха