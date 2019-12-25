Ветеринарный врач из Ленобласти попался на взятке

В отношении медика и нескольких его сотрудников возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 22 июня, полиция и следователи Ленобласти возбудили уголовное дело о взятке. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, фигурантом дела стал ветеринарный врач ФГБУ "Ленинградская МВЛ" и еще несколько неустановленных сотрудников.

Как выяснилось, сговорившиеся коллеги с течение шести лет получили от неустановленных взяткодателей через посредника 100 тысяч рублей. Деньги должны были ускорить испытания проб продукции, важные для взяткодателей, представляющих интересы некоторых юрлиц. Помимо испытаний от сотрудников ветеринарной лаборатории требовалось сообщение их результатов и публикация этих результатов в федеральной государственной информационной системе "ВЕСТА". Кроме того, ветеринары изготавливали протоколы испытания, куда вписывали выгодные взяткодателям данные.

Полученные деньги сотрудники лаборатории распределили между собой. Ведущему ветврачу избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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