Льготы за подключение ветрогенераторов ввели в Ленобласти

Поддержка будет оказана в случае, если подключенное оборудование относится к III категории надежности и имеет мощность до 15 кВТ.

МФЦ 47-ого региона предлагают оформить льготу за подключение к возобновляемым источникам энергии. При использовании солнечных батарей, ветрогенераторов, приливно-волновых электростанций и т.д., владельцам обещают вернуть половину стоимости всех затрат. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Поддержка будет оказана в случае, если подключенное оборудование относится к III категории надежности и имеет мощность до 15 кВТ.

В МФЦ добавили, что компенсация предлагается гражданам, проживающим в Ленобласти и состоящим на учете в органах местного самоуправления региона в качестве нуждающихся. Кроме того, речь идёт только о тех, кто не пользуется федеральным льготным тарифом 1000 руб./кВт.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе субботников в Ленобласти утилизировали более 3 тыс. куб.м. отходов.

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