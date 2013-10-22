В ходе субботников в Ленобласти утилизировали более 3 тыс. куб.м. отходов

За текущий год региональный оператор заключил свыше 60 договоров на вывоз мусора.

По итогам весенне-осенних субботников из Ленобласти было вывезено 3363 куб.м. отходов. Об этом заявил гендиректор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев в ходе пресс-конференции Интерфакс.

Руководитель подчеркнул, что в этот раз при проведении мероприятий его организация была задействована особенно активно. За текущий год региональный оператор заключил свыше 60 договоров на вывоз мусора, что в полтора раза превышает цифры за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, регоператор оказывает содействие экологическим акциям и инициативам, подчеркнул Бунчев. В частности, он стал одним из организаторов "Чистых игр" в Тосненском районе, экологического забега "Чистый трейд" по уборке "Колтушских высот" и "Миссии шины".

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть выдаёт гранты молодым бизнесменам в размере до 1 млн рублей.

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