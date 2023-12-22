Вьетнамской медалью "За мир и дружбу между народами" награжден губернатор Петербурга

Высшую награду Вьетнамского союза обществ дружбы вручил его председатель Фан Ань Шон.

Губернатора Петербурга в рамках проходящей недели Вьетнама наградили медалью "За мир и дружбу между народами". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 21 мая.

Высшую награду Вьетнамского союза обществ дружбы вручил его председатель Фан Ань Шон. Он подчеркнул, что медаль градоначальнику присуждена "за значительный вклад в укрепление взаимопонимания, дружбы и мира между народами России и Вьетнама".

Неделя Вьетнама в Петербурге проходит в преддверии планируемого визита президента РФ во Вьетнам. Также губернатор напомнил, что в 2024 году исполняется 30 лет со дня подписания базового договора об основах дружественных отношений между странами. В городе на Неве с 2018 года проходят мероприятия, которые приурочены ко Дню рождения первого президента Республики Хо Ши Мина.

Ранее на Piter.TV: Троицкий мост окрасится в цвета флага Вьетнама.

Фото: пресс-служба Смольного