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Ветеринары "Велеса" выхаживают ежика после аварии

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Ветеринары рассказали, что у животного повреждены легкие и диагностирован пневмоторакс.

Сотрудники Центра реабилитации диких животных "Велес" опубликовали фотографии и видео раненого после ДТП ежика. Теперь ёж стал новым пациентом в Рапполово.

Ветеринары рассказали, что у животного повреждены легкие и диагностирован пневмоторакс. Простыми словами, этого когда в щель между грудной стенкой и легким проникает воздух, а потом легкое из-за этого сжимается.

В "Велесе" надеются на скорое выздоровление ежа.

В апреле водителей предупредили о ранней миграции лосей в Ленобласти. 

Фото и видео: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: велес, ежик
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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