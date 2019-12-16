Ветеринары "Велеса" выхаживают ежика после аварии

Ветеринары рассказали, что у животного повреждены легкие и диагностирован пневмоторакс.

Сотрудники Центра реабилитации диких животных "Велес" опубликовали фотографии и видео раненого после ДТП ежика. Теперь ёж стал новым пациентом в Рапполово.

Ветеринары рассказали, что у животного повреждены легкие и диагностирован пневмоторакс. Простыми словами, этого когда в щель между грудной стенкой и легким проникает воздух, а потом легкое из-за этого сжимается.

В "Велесе" надеются на скорое выздоровление ежа.

В апреле водителей предупредили о ранней миграции лосей в Ленобласти.

Фото и видео: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным