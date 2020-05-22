Врач рассказала как правильно защищать домашних любимцев во время сезона клещей.

Ветеринар рассказала, как обезопасить домашних питомцев от клещей. Об этом врач Динара Бархатова рассказала журналистам телеканала "Санкт-Петербург". Специалист напомнила, что сейчас в городе наблюдается самый разгар сезона клещей. В связи с этим медики советуют использовать комплекс защитных средств для животных во время прогулок по улице.

Клещи являются переносчиками клещевого энцефалита, опасного для человека, а также боррелиоза, который опасен и для человека, и для питомца Динара Бархатова, ветеринар

Специалист пояснила, что методы защиты питомцев от клещей зависят от образа жизни животного. Если он активен и часто бывает на улице, то ему следует давать таблетки и надевать защитный ошейник. Для домашних любимцев, постоянно проводящих время в квартире, достаточно пользоваться каплями на холке или таблетками. Эксперт напомнила, что ни один препарат не защищает от клещей на 100%, поэтому следует использовать средства в комплексе.

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Видео: Телеканал "Санкт-Петербург"