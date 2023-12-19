Ветеринар рассказал о том, как вычислить "черного заводчика"

Михаил Шеляков прокомментировал случай в Балашихе с гибелью щенка мальтипу.

Российский ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал журналистам телеканала "360.ru" о том, как вычислить "черного заводчика", который заботится только о собственной материальной выгоде, а не о здоровье и безопасности животных. Ведущая программы Елена Кононова напомнила зрителям о том, что заводчица из Балашихи продала молодой девушке смертельно больного щенка мальтипу, который умер вскоре после покупки. Специалист объяснил, что в данном случае имела место так называемая внутрипитомниковая инфекция, которая поражает всех его обитателей.

Хозяйка питомника, конечно, не могла не знать, что у нее такая проблема с инвазионными заболеваниями. Поэтому это, конечно же, нарушение и санитарных, и гигиенических, и социальных правил содержания и разведения. Михаил Шеляков, ветеринар

Эксперт уточнил, что в текущий момент в России на законодательном уровне разведение животных никак не регулируется. Таким образом практически каждый человек может себя назвать заводчиком и продавать кого угодно: породистых животных или самостоятельно разводить гибридов. В связи с этой ситуацией клиенты не могут выдвинуть законные претензии в отношении качества содержания и разведения животных заводчикам. Он призвал обращаться к провренным заводчкам. В этом может помочь так называемое "сарафанное радио". Также обязательно важно посетить место, в котором содержатся животные. Это необходимо для ього, чтобы собственными глазами убедиться в том, что о зверят проявляется забота.

Надо щенка внимательно осмотреть и даже понюхать. Не должно быть от него какого-то кислого, зловонного запаха, что может указывать на проблемы со здоровьем. Михаил Шеляков, ветеринар

Петербургский ветеринар отправится в колонию за получение взятки.

Фото и видео: 360.ru