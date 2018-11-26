Ветераны воспользуются 22 июня общественным транспортом бесплатно

Также льготные дни для ветеранов - 27 января, 8 и 9 мая, 8 сентября.

В день памяти и скорби, 22 июня 2019 года проезд для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Об этом 21-го июня сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте смогут инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Льгота будет предоставлена вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

Такое решение связано в том числе с проведением общегородских мероприятий, на которые поедут участники войны. Его приняли в январе текущего года.

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