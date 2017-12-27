Ветеран, студентка и гендиректор "Силовых машин" возглавят штаб Путина в Петербурге

Предвыборный штаб Путина в Петербурге возглавят гендиректор "Силовых машин", ветеран и студентка.

Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Юрий Петреня, руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и 18-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета Анна Шуранова возглавят предвыборный штаб Владимира Путина в Петербурге.

Также сегодня вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что считает ректора Горного университета наиболее подготовленным для руководства избирательной компанией действующего президента в Северной столице, об этом сообщил "Форпост".

"Независимо от того, какой будет конфигурация штаба, наиболее подготовленным руководителем является Владимир Литвиненко, доктор технических наук, один из авторитетнейших учёных и руководителей Петербурга, который возродил традицию старейшего технического вуза нашей страны. Вуз сегодня входит в число лидеров мирового технического образования", - заявил вице-губернатор.

Штаб самовыдвиженца находится на Красногвардейской площади, 3.

Напомним, что 9 января в Петербурге начался сбор подписей за выдвижение Путина в президенты РФ.

Фото: ТАСС