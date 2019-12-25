Ветер валит деревья в Петербурге

Упавшие растения заметили в нескольких районах города.

В субботу, 22 февраля, в нескольких районах города были замечены поваленные ветром деревья. Очевидцы поделились фотографиями в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Первое упавшее дерево заметили по адресу Нахимова 3к1, второе на улице Витебская-Сортировочная. Пользователи подчеркнули, что в течение дня замечали и другие, но не придавали этому значения.

В комментариях назвали поваленные растения "экошлакбаумами" и удивились, что не получали никаких сообщений от МЧС.

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Фото: vk.com/spb_today