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Ветер сорвал яхту "Святой Митрофан" с причала

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Судно унесло в сторону Финского залива.

В понедельник, 17 октября, в Финский залив унесло яхту "Святой Митрофан". Об этом пишет "Мегаполис".

Ветер оторвал от причала судно, которое было пришвартовано у нового яхт-клуба "ПитерЛенд" рядом с Яхтенным мостом".

Напомним, в МЧС предупреждали, что 17 октября в Петербурге введут оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели призвали горожан отказаться от прогулок на улице. Нельзя ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Лучше отказаться от поездок на авто в связи с высоким риском ДТП. Машины рекомендуют оставить на подземной парковке или в гараже. В случае отсутствия такой возможности автомобили надо припарковать подальше от деревьев. Вещи с открытых балконов необходимо убрать. 

Ранее в Черном море обнаружили "яхту-призрак". Из-за сильного ветра яхта сорвалась с места швартовки в бухте.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис

Теги: ветер, святой митрофан, яхтва
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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