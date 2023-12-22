Ветер до 18 м/с обрушился на Ленобласть

Предупреждение МЧС действует до 11 утра 2 февраля.

На территории 47-го региона объявлен желтый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Ленинградской области ожидается сильный ветер со скоростью порывов до 18 метров в секунду.

Такая опасная ситуация продлится до 11 утра следующих суток - 2 февраля. Предупреждения о ветре также объявлены в соседних регионах – Псковской области и Карелии. О штормовом ветре также сообщают жители Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали, что Петербург 1 февраля находится в тёплом секторе циклона "Маргрит".

Фото: Kandinsky 3.0