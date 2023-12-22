Петербург 1 февраля находится в тёплом секторе циклона "Маргрит"

Температура воздуха 1 февраля в Петербурге +1…+3 градуса.

В первый февральский день синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором атлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Получив от европейских метеорологов имя "Маргрит" (Margrit), он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером переходящие в снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывистый.

В пятницу местами пройдёт кратковременный снег, гололедица и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv