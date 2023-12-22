В Ленобласти 1 февраля ожидается до +3 градусов и ветер до 18 м/с

В большинстве районов 1 февраля пройдут небольшие, днём местами умеренные осадки.

В первый февральский день в Ленинградской области будет облачная погода, сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 1 февраля пройдут небольшие, днём местами умеренные осадки: ночью в виде дождя и мокрого снега, днем мокрого снега, снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса. На дорогах гололедица, ночью местами. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге 1 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: МЧС; pxhere