Петербуржцев предупредили о похолодании в первый день весны

1 марта температура воздуха опустится до минус 8 °С.

Уже завтра, если верить календарю, в Петербург придет весна. Однако синоптики пока не рекомендуют жителям города снимать шапки и убирать шубы и пуховики подальше в шкафы. Согласно прогнозам, 1 марта ожидается похолодание до минус 8 °С. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления по гидрометеорологии.

Кроме того, завтра стоит ждать сильного ветра, порывы которого будут достигать до 12-15 м/с, и метель. В субботу, 2 марта, будет немного теплее. Не смотря на то, что столбик термометра ночью опустится до минус 10 °С, днем потеплеет до минус 2 °С.

В Ленобласть весна также не торопится. К пятнице воздух в регионе промерзнет до минус 13 °С. Днем столбик термометра будет прыгать от минус 2 °С до минус 8 °С. Синоптики прогнозируют метель, снег и гололедицу.

Ранее мы писали, что ждать теплой погоды в Петербурге пока что рано.

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