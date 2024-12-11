Весеннее шоу Санкт-Петербургского Ледового театра состоится в марте

Программа будет насыщена выступлениями как известных мастеров, так и молодых спортсменов.

Традиционное весеннее ледовое шоу, организуемое Санкт-Петербургским Ледовым театром, будет под руководством режиссера Ильи Авербуха и именинника Алексея Мишина. Как пишет "Петербургский дневник", 9 марта в Ледовом дворце состоится торжественный гала-концерт в честь Международного женского дня и дня рождения Мишина.

На льду выступят знаменитые фигуристы, чемпионы различных лет — как ученики Мишина, так и спортсмены, подготовленные другими известными наставниками. В числе участников "золотой гвардии" — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева, олимпийский чемпион и чемпион России Марк Кондратюк, а также чемпионка Европы Елизавета Туктамышева. Среди фигуристов также Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Софья Самодурова. Призер чемпионата России Петр Гуменник присоединится к звездам парного катания и танцев на льду.

Программа будет насыщена выступлениями как известных мастеров, так и молодых спортсменов. В числе участников — серебряный призер последнего первенства Глеб Лутфуллин, призер этапов Гран-при Агата Петрова и чемпион России по прыжкам Николай Угожаев. На сцену выйдут победители Кубка России Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также обладатели мирового рекорда в танцах на льду Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Помимо звездных выступлений, зрители смогут насладиться яркими массовыми номерами от артистов Санкт-Петербургского Ледового театра, олимпийской чемпионки Елены Бережной и акробатическими шоу Анатолия Сластина и Григория Забелло.

Хедлайнеры мероприятия Алексей Мишин и Илья Авербух навсегда войдут в анналы фигурного катания. Мишин продолжает активно влиять на развитие этого спорта, в то время как Авербух изменил подход к ледовым шоу, создавая на льду увлекательные и эмоциональные истории.

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Фото: Павел Щукин