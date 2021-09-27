СМИ: пилот не пострадал.

Вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке. Об этом сообщили представители Telegram-канала SHOT. По информации от источника, пострадал частный борт Sud-Aviation Gazelle. Жесткая посадка зафиксирована по трассе Елизово - Паратунка, на 23-ем километре дороги.

В СМИ уточнили, что из-под шасси воздушного средства угла почва, поэтому вертолет упал на одну из сторон.В момент данного инцидента в вертолете находился один член экипажа. Сведений о его состоянии здоровья нет. По предварительным данным, человек не пострадал.

Напомним, что 23 сентября жесткую посадку в районе горы Острая на Камчатке совершил вертолет Ка-27. Экипаж совершал учебно-тренировочный полет. Обломки борта нашли в труднодоступной местности.

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Фото и видео: Telegram / Камчатка №1