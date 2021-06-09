Вертолет США Ingenuity совершил седьмой полет над Марсом

Он продолжался почти 63 секунды.

Вертолет США Ingenuity, который в данный момент находится на Марсе, совершил седьмой успешный полет над поверхностью планеты. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA.

Полет продолжался почти 63 секунды. Вертолет преодолел расстояние в 106 метром и совершил приземление в другом месте. Также сообщается, что по время полета была сделана фотография поверхности Марса.

Напомним, в мае американский самолет совершил свой шестой полет над территорией Красной планеты. Данная операция сопровождалась некоторыми неполадками, однако все задачи были выполнены.

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Фото: Twitter/ NASA JPL

Видео: YouTube / VideoFromSpace