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Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

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Во втором круге соревнования россиянка обыграла американку Клер Лю.

Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал международного теннисного турнира категории WTA 500, который проводится в рамках Женской теннисной ассоциации в американском городе Сан-Хосе. Во втором круге соревнования девушка обошла по очкам американскую соперницу Клер Лю. Матч между оппонентками завершился с результатом 6:2, 7:5. В общей сложности противницы провели на корте 1 час 54 минуты.За выход в полуфинал турнира Вероника Кудерметова поборется с финалисткой Уимблдона Онс Жабер из Туниса.

Ранее Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе.

Фото и видео: YouTube / Tennis 9ine

Теги: вероника кудерметова, сан-хосе, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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