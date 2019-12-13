Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Первым синглом возрожденной Сердючки стал англоязычный трек "Make It Rain Champagne".

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва. Первым синглом возрожденной Сердючки стал англоязычный трек "Make It Rain Champagne", что переводится с английского как "Сделай дождь из шампанского". Песня опубликована на официальном YouTube-канале певицы.

Премьера песни состоялась в конце осени. Сердючка спела свой новый сингл на украинском шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". 13 декабря 2019 года свет увидела студийная версия композиции. Примечательно, что представляя новый трек у Осадчей, Данилко был одет так же, как и на "Евровидении" в 2007 году.

Стоит отметить, что поклонники Сердючки ждали ее возвращения. Под постом на YouTube они написали: "Наконец-то то Сердючка вернулась!!!! Нам не хватало твоих хитов!!!", "Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня!", "Вірунька, жги! Запалюй, як ти здатна!", "Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить!".

Ранее мы писали, что на сцену возвращается Андрей Губин.

Видео: YouTube / VERKA SERDUCHKA, mamamusic, lauftante