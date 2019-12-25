Дрозденко поделился с подписчиками красотами осеннего Вепсского леса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал подписчикам в Telegram фото Вепсского леса ранней осенью. Глава региона отметил, что в этот период прогулки там особенно прекрасны.
Лес занимает достаточно большую территорию: он охватывает Подпорожский, Тихвинский, Бокситогорский и Лодейнопольский районы.
Помимо живописных видов, природная зона хранит традиции древних вепсов. Дрозденко подчеркнул, что прогулка по лесу идеально подойдёт для любителей тихой и красивой природы.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти открылись благоустроенные общественные пространства.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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