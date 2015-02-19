Надежные поставки энергетических ресурсов в Венгрию физически невозможны без России. Такой информацией с участниками сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего" Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто.
Если мы избавимся от российских энергетических ресурсов, то будет физически невозможно обеспечить надежные поставки ресурсов в Венгрию.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Иностранец Петер Сийярто добавил, что понимает термин диверсификация как наиболее возможные поставки энергетических ресурсов и наиболее вероятные маршруты их таких топливных поставок. В частности, для Венгрии речь идет не о замене одного поставщика другим, в особенности - замену своего надежного поставщика.
Венгрия считает, что надежно обеспечена газом благодаря поставкам по "Турецкому потоку".
Фото и видео: ПМЭФ-2023
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