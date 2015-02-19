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Венгрия заявила, что не сможет обеспечить надежные поставки энергоресурсов без России

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Петер Сийярто рассказал о сохранении энергетической национальной безопасности Венгрии.

Надежные поставки энергетических ресурсов в Венгрию физически невозможны без России. Такой информацией с участниками сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего"  Петербургского международного экономического форума в 2023 году  поделился венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто.

Если мы избавимся от российских энергетических ресурсов, то будет физически невозможно обеспечить надежные поставки ресурсов в Венгрию.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Иностранец Петер Сийярто добавил, что понимает термин диверсификация как наиболее возможные поставки энергетических ресурсов и наиболее вероятные маршруты их таких топливных поставок. В частности, для Венгрии речь идет не о замене одного поставщика другим, в особенности - замену своего надежного поставщика.

Венгрия считает, что надежно обеспечена газом благодаря поставкам по "Турецкому потоку".

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: венгрия, петер сийярто, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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