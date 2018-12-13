Венгрия одобрила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Сырье поступит на территорию страны вечером 29 мая.

Венгрия в штатном режиме начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Председатель "Транснефти" сообщил, что прокачка запущена на пункте "Фенешлитке" в 0:10. Расчетное время подхода сырья к Венгрии – 18:00 (по местному времени).

19 апреля Белоруссия заметила в образцах транспортируемой нефти превышение хлора. 26 апреля Венгрия приостановила прием нефти с целью обезопасить нефтеперерабатывающие заводы от загрязнения.

Следствия установило, что некачественная нефть оказалась в "Дружбе" на участке Самара-Унеча. Испорченное сырье поступало по трубопроводу в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. По факту случившегося было задержано 4 человека, еще двое объявлены в розыск.

Видео: Транснефть