В МИД Венгрии рассказали, что санкции ЕС не действуют на сферу ядерного топлива.

Венгрия получила очередную партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из России. Соответствующее заявление в социальной сети сделал министр по внешней политике европейского государства Петер Сийярто. По информации чиновника, груз прибыл на территорию страны самолетом в обход Украины. Маршрут проходил через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Словакии.

Это уже вторая партия топлива для АЭС "Пакш", доставленная в Венгрию самолетом…ядерная энергетика играет важную роль в энергетическом балансе Венгрии. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат подчеркнул, что у населения нет причин для беспокойства, так как стабильная работа АЭС гарантирована властями, объект снабжается необходимым топливом. Ранее ядерное топливо перевозили по железной дороге из России через Украину. После начала специальной военной операции РФ Будапешту пришлось искать альтернативный путь. В МИД Венгрии напомнили, что ЕС закрыл свое небо для российских авиаперевозчиков, но отрасль ядерной энергетики освобождена от запретов и ограничений Брюсселя.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Szijjártó Péter