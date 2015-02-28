  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Венгрия получила очередную партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из России
Сегодня, 11:13
130
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Венгрия получила очередную партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из России

0 0

В МИД Венгрии рассказали, что санкции ЕС не действуют на сферу ядерного топлива.

Венгрия получила очередную партию ядерного топлива для АЭС "Пакш" из России. Соответствующее заявление в социальной сети сделал министр по внешней политике европейского государства Петер Сийярто. По информации чиновника, груз прибыл на территорию страны самолетом в обход Украины. Маршрут проходил через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Словакии.

Это уже вторая партия топлива для АЭС "Пакш", доставленная в Венгрию самолетом…ядерная энергетика играет важную роль в энергетическом балансе Венгрии.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат подчеркнул, что у населения нет причин для беспокойства, так как стабильная работа АЭС гарантирована властями, объект снабжается необходимым топливом. Ранее ядерное топливо перевозили по железной дороге из России через Украину. После начала специальной военной операции РФ Будапешту пришлось искать альтернативный путь. В МИД Венгрии напомнили, что ЕС закрыл свое небо для российских авиаперевозчиков, но отрасль ядерной энергетики освобождена от запретов и ограничений Брюсселя.

Президент Румынии заявил, что боевая группа НАТО будет создана в стране весной.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Szijjártó Péter

Теги: аэс, аэс пакш, венгрия, петер сийярто
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии