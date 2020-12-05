Клаус Йоханнис сообщил о проведении технических переговоров с руководством военного альянса.

Президент Румынии заявил, что боевая группа НАТО будет создана в стране весной текущего года. Соответствующее заявление глава страны Клаус Йоханнис сделал в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо при участии журналистов. Де Кроо подчеркнул, что речь идет о долговременном присутствии в регионе Североатлантического военного альянса.

Технические переговоры между союзниками будут продолжаться определенное время, пока не завершатся. но думаю, что уже этой весной у нас будет боевая группа. Очевидно, что НАТО направляет военную помощь Украине, что очень хорошо. Клаус Йоханнис, президент Румынии

Лидер страны добавил, что на данный момент не стоит делать пространные публичные заявления о том, что делает та или иная страна военного блока конкретно в области безопасности. Таким образом Йоханнис прокомментировал позицию Венгрии о том, что страна отказывается разрешать транзит через свою территорию вооружения и военной техники для киевского режима, идущего от ЕС и США в качестве помощи. Политик из румынии заметил, что позиция Будапешта разительно отличается от общеевропейской, поэтому ему "жаль".

Румыния намерена заниматься инвестициями в гражданскую ядерную энергетику. В частности, будет увеличена мощность атомной энергостанции в Чернаводэ, а также в будущем оперативно будут создаваться небольшие модульные АЭС по стране.

В МИД назвали инцидент у посольства в Бухаресте преступлением.

Фото и видео: YouTube / AGERPRES