Венгрия не будет соблюдать решение МУС об аресте Нетаньяху

Виктор Орбан уточнил, что Будапешт не будет выполнять требование по аресту израильских представителей.

Будапешт не согласен с решением Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и готова принять еврейского чиновника у себя с рабочим визитом, гарантировав иностранцу полную безопасность и неприкосновенность. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный политик добавил, что МУС обвиняет Биньямина Нетаньяху, а также экс-министра по обороне Израиля Йоава Галанта в преступлениях против человечности.

Это неправильное решение. Я даже готов пригласить Нетаньяху в Будапешт на переговоры и гарантировать ему необходимую безопасность. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Втиктор Орбан считает, что действия МУС являются политизированными, а также они дискредитируют саму структуру и ведут к обострению регионального конфликта на Ближнем Востоке. В текущий момент Венгрия не намерена соблюдать решения международного суда.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor