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Орбан заявил, что в конфликте на Украине наступил самый темный час

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Премьер Венгрии сообщил о необходимости остановиться в эскалации конфликта на Украине.

Весь мир сейчас переживает самое тревожное время в связи с продолжающейся эскалацией украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.  Иностранный политик добавил, что у Будапешта остается надежда на мирное урегулирование конфликта, когда в должность американского президента вступит республиканец Дональд Трамп. Глава венгерского правительства отметил, что ранее будущий глава США говорил не один раз о готовности добиваться мирного решения проблемы.

Сейчас наступил самый темный час, но перед рассветом всегда бывает темнее всего. С военной точки зрения ситуация ясна: если США уйдут из Украины, то Европа самостоятельно не сможет оказывать ей поддержку

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заметил, что ожидаемое изменение внешней политики Вашингтона относительно киевского режима неизбежно отразится на подходе Западной Европы к региональному конфликту. В качестве примера премьер-министр Венгрии привел продолжающиеся в Германии общественные дебаты по поводу возможности поставок ракет Taurus немецкого производства Вооруженным  силам Украины.

Орбан заявил, что Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике".

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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