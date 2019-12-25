Братислава примет решение о дальнейшей судьбе вакцины, хранящейся на складах.

Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V", поступившего в Словакию. Об этом заявили местные журналисты с телеканала TA-3 со ссылкой на представителя системы здравоохранения Владимира Ленгварского. Чиновник подтвердил, что лаборатория в Венгрии смогла подтвердить действенность и безопасность российского препарата, партия которого поступила в Словакию еще первого марта.

Результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проведенные в Венгрии по просьбе словацкой стороны, в порядке. Владимир Ленгварский, глава Минздрава Словакии

Официальная информация о качестве "Спутника V" направлена венгерским Минздравом коллегам из Словакии. Далее в Братиславе пройдут консультации с экспертами по дальнейшим действиям с препаратом, который хранится на складе. Ранее экс-министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи, являвшийся одним из инициаторов закупки российской вакцины, рассказал прессе, что республика может полностью не выкупать весь предусмотренный контрактом с Москвой объем вакцины.

Курц: поставка "Спутника V" в Австрию будет возможна только после регистрации в ЕС.

Фото: Минздрав России