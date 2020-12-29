Венесуэла закупит 10 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Власти заявили, что готовы начать вакцинацию населения.

Власти Венесуэлы подписали контракт на получение 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес в эфире телеканала TeleSUR.

Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперед. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее. Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы

В рамках первого этапа соглашения вакцинацию должны пройти 10 млн жителей.

Отметим, что на сегодняшний день в Венесуэле зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / teleSUR tv