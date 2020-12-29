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Венесуэла закупит 10 млн доз российской вакцины "Спутник V"

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Власти заявили, что готовы начать вакцинацию населения.

Власти Венесуэлы подписали контракт на получение 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес в эфире телеканала TeleSUR.

Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперед. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее.

Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы

В рамках первого этапа соглашения вакцинацию должны пройти 10 млн жителей.

Отметим, что на сегодняшний день в Венесуэле зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / teleSUR tv

Теги: вакцина, венесуэла, коронавирус, россия, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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