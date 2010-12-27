Велопробег и триатлон ограничат движение в центре и окраинах Петербурга

Ограничения будут действовать 10 и 11 августа.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа в Петербурге перекроют дороги из-за спортивных мероприятий. Ограничения затронут как центр города, так и его окраины, сообщила пресс-служба КРТИ.

Велопробег в честь Дня строителей пройдет в субботу. С 10:00 до 11:00 закроют площадь Растрелли, затем с 11:00 до 12:30 поэтапно будут перекрывать проезд от Смольной до Кронверкской набережных. При этом, парковаться на указанных участках нельзя уже с пятницы.

Триатлон начнется в воскресенье. Движение перекроют с 9:00 до 14:00 по дороге к шалашу Ленина, Тарховской, Красных Командиров и Левашовскому шоссе. Также с 8:00 до 17:00 закроют проезд к Глухому озеру, с 8:30 до 14:00 не пустят к Коннолахтинской, а с 8:30 до 9:30 и с 13:00 до 17:00 будет нельзя проехать к Коробицына.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Ленинском проспекте в нескольких местах образовались дыры в асфальте.

Фото: Pixabay