Велогонка "Золото Ладоги" вошла в программу ПМЭФ

Участники проедут по дорогам Ленинградской области и Республики Карелия, а завершится состязание в Петербурге.

В рамках Петербургского международного экономического форума-2024 (ПМЭФ) будет организована многодневная велогонка "Золото Ладоги", которая пройдет с 1 по 8 июня. Информацию об этом сообщил Telegram-канал "Росконгресса".

По словам президента Федерации велоспорта РФ Вячеслава Екимова, ПМЭФ является важной платформой для представления стратегических проектов и международных коммуникаций, а велогонка "Золото Ладоги" полностью соответствует принципам спорта.

Гонка будет проводиться второй раз. Участники проедут по дорогам Ленинградской области и Республики Карелия, а завершится состязание в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе до 2030 года намерены построить кластер "Горская".

Фото: пресс-служба Росконгресса