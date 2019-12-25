  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Великобритания возглавила рейтинг по смертности от коронавируса в мире
Сегодня, 15:19
72
matveyvn

Великобритания возглавила рейтинг по смертности от коронавируса в мире

0 0

Среди главных причин эксперты называют позднее введение карантина в стране.

Великобритания возглавила рейтинг по смертности от коронавируса в мире. Об этом пишет издание Financial Times.

Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав статистику, которую ведут в 19 странах мира. Отмечается, что после 20 марта в Великобритании зафиксировали на 59 537 смертей больше, чем в среднем в предыдущих годах. Это значит, считают эксперты, что COVID-19 стал причиной смерти 891 человека на миллион населения. Среди главных причин эксперты называют позднее введение карантина в стране.

Это самый высокий показатель смертности среди развитых стран — таких как США, Бельгия, Испания и Италия. При этом, отмечают аналитики, в России и Бразилии уровень смертности очень низкий — при большом количестве заразившихся COVID-19.

Ранее Шляхто рассказал, что коронавирусом можно заразиться повторно.

Теги: великобритания, коронавирус, смертность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии