Во время Великого поста 39% верующих не ругаются матом

Всего Великий пост соблюдают 14% опрошенных, а по всей строгости пост соблюдают лишь 2%.

Великий пост в России соблюдают только 14% верующих. Некоторые православные блюдут только Великий пост и лишь немногие выдерживают остальные посты. Об этом стало известно из исследования ВЦИОМ.

Всего посты в России соблюдают 25% верующих, но 14% из них соблюдают только Великий пост, а 9% - большую часть других постов. Со всей строгостью соблюдают посты только 2% православных россиня, 54% в Великий пост совсем не пьют алкоголь, жирную пищу не едят 52% опрошенных и 39% не используют нецензурную лексику. Также 18% россиян не занимаются сексом в Великий пост.

В опросе принимали участие 1,6 тысяч православных.

Пост завершится 28 апреля празднованием Воскресения Христова.

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