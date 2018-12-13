Лучшие мировые хирурги обсудили методы лечения патологии кисти в Петербурге

Врачи обсудили новые действенные способы лечения контрактуры или же ладонного фиброматоза и возможные причины его появления.

В период с третьего по пятое мая в Северной столице состоялся второй конгресс Российского общества контрактуры Дюпюитрена, созданные и находящийся под контролем Группой клиник "СОГАЗ Медицина". Участниками конференции стали около семидесяти лучших врачей по направлению кистевой хирургии, собравшихся со всего мира.

Врачи обсудили новые действенные способы лечения контрактуры или же ладонного фиброматоза и возможные причины его появления.