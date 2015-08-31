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Ведущие автохолдинги Северной столицы почти на треть увеличили объемы продаж
Сегодня, 12:08
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alexandra08
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Ведущие автохолдинги Северной столицы почти на треть увеличили объемы продаж

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Эти результаты на 32% больше показателя продаж за такой же период в 2017 году.

За первые шесть месяцев 2018 года 20 ведущих автохолдингов Петербурга продали около 60 тысяч легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-Спб".

Эти результаты на 32% больше показателя продаж за такой же период в 2017 году.

Лидером автомобильного рынка остается ГК "Рольф". Группа за первое полугодие увеличила продажи на 10, 6%. Но ее доля от общего объема реализации новых автомобилей в городе сократилась. По итогам первой половины года она составляет 15,5% (против 16,8% годом ранее). Это самое сильное падение доли среди 20 ведущих автохолдингов.

"Auto-Dealer-Спб".

Второе место занял холдинг "Максимум". Впервые он оказался в тройке лидеров вместе с группой "Мега-Авто". Лучшим новичком авторынка Северной столицы был назван холдинг "Азия Авто", занявший восьмое место. По сообщениям "Auto-Dealer-Спб", из рейтинга выбыли компании "Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ" и "Автоцентр Аврора". Последняя продала в прошлом году  дилерские центры KIA.

Ранее сообщалось, что в прошлом году продажи Lamborghini в России выросли на 22%.

Фото: pixabay.com

Теги: auto-dealer-спб , автохолдинги , агентство auto-dealer-спб , максимум , мега-авто
Категории: Новости СПб Лента новостей

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