В Северной столице на 20% выросли продажи автомобилей

С января по июнь в Северной столице продано 74 720 новых легковых автомобилей.

За первую половину этого года в Петербурге реализовано 74 720 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб".

Продажи легковых машин за первую половину этого года выросли на 20 %, по сравнению с 2017-м годом. В июне было реализовано 14 094 машины - это на 10% больше первого месяца лета 2017 года. При этом июнь показал снижение динамики: пять брендов потеряли объемы продаж. Это Nissan, Renault, Volkswagen, Ford и Toyota. Последний раз подобное было в феврале 2017 года.

Лидером продаж среди машин стал Hyundai. В топ-3 также вошли Lada и Kia. Лучшую динамику продаж показала Mitsubishi. В премиум-сегменте лидерами продаж были признаны Mercedes-Benz, BMW и Audi. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин за первые шесть месяцев этого года составили 8,8 %.

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