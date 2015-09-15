В Петербурге в прошлом месяце выпустили более 30 тысяч автомобилей

Данный показатель выше, чем результат февраля прошлого года.

В Северной столице в феврале этого года произвели 30,6 тысячи новых автомобилей. Об этом изданию "Петербургский дневник" рассказали эксперты агентства "Auto-Dealer-СПб".

Данный показатель на 21% выше, чем результат февраля прошлого года. Всего за два месяца заводы Северной столицы выпустили с конвейеров 58,9 тысячи машин, что на 17% больше, чем за минувший год.

На нынешние результаты повлияло то, что в прошедшем феврале было на один рабочий день больше, чем в последний месяц зимы 2017 года. Обычно в феврале динамика выпуска авто высокой не бывает.

- рассказал генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин.

В общем рынке автомобильной промышленности страны доля Петербурга составляет 24,7%. Самые популярные модели среди производителей Северной столицы – это Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Toyota RAV4.