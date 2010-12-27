Кризис не помеха: продажи Lamborghini в России выросли на 22%

"Автостат" рассказал, как в России за год выросли продажи автомобилей люкс-класса от Lamborghini.

За 7 месяцев текущего года дилеры Lamborghini в России смогли продать на 4 автомобиля больше, чем в прошлом году. Всего за период с января по август россияне приобрели 22 сверхдорогих машины от итальянского производителя. Об этом пишет агентство "Автостат". Для сравнения, год назад за аналогичный период наши богачи купили "всего" 18 таких автомобилей. В итоге, по чистой математике прирост продаж составил сразу 22%. Видимо, кризис не повлиял на уровень жизни людей из "золотой сотни".

Агентство уточняет, что чаще всего в этом году россияне покупали Lamborhini Huracan. Самая дешевая комплектация этого спорткара доступна в РФ по цене в 15 млн рублей. За год олигархи прикупили сразу 14 таких иномарок. На втором месте по популярности находится модель Aventador. Ценник на эту "красавиц" начинается от 18 млн рублей.