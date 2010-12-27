Самыми выгодными автомобилями в России оказались Toyota Highlander и Porsche Maca

Автомобильные эксперты назвали автомобили, которые за последние годы меньше всего потеряли в цене.

В России составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей, продающихся на отечественном рынке. Речь идет о машинах, которые не теряют в цене после сделки по покупке транспортного средства. В них можно вкладывать средства и перепродать после нескольких лет использования с выгодой для себя. Такой рейтинг составили эксперты проектов "Автостат Инфо" и "Правильная цена".

Самыми выгодными автомобилями оказались дорогие иномарки Toyota Highlander и Porsche Macan с трехлетним пробегом. Первый кроссовер в среднем стоит около 3.5 млн рублей, а за "Порше" можно отдать от 2.5 до 3.2 млн рублей. С 2014 года они подорожали на 4% и 3%. В тройку также попала Mazda3, потерявшая за три года всего 0.05% от стоимости.

Среди других ликвидных машин называются также Toyota LC Prado? Mazda CX-5, Volkswagen Touareg и Toyota RAV 4. Единственная отечественная машина из рейтинга выгодных автомобилей – Lada Largus оказалась на 19-м месте топа.