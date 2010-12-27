В Петербурге продажи автомобилей за три месяца увеличились на четверть

В марте в Петербурге дилеры реализовали почти 14 тысяч новых автомобилей.

В начале 2018 года в Петербурге продали около 34 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 25% больше, чем в 2017 году. Такую информацию сообщили 27 апреля в агентстве "Auto-Dealer-СПб".

К примеру, в марте в Петербурге дилеры реализовали почти 14 тысяч новых автомобилей. Это число на 19% выше показателя на тот же месяц 2017 года.

В абсолютных цифрах это высокий результат. Больше было реализовано только в декабре прошлого года – 14 784. Эксперты "Auto-Dealer-СПб".

Лидером продаж снова стала Hyundai. Эта корейская марка лидирует с весомым отрывом от конкурентов. В топ-10 наибольшего прогресса в марте выбилась Mitsubishi. Марка выросла с 10-го места до 8-го. продажи этой японской машины увеличились более чем в два раза. Причиной роста, вероятно, стало увеличение утилизационного сбора. Горожане стремились купить машины до повышения цен.

Доля Петербурга в общем количестве продаж новых авто в России по итогам первых тех месяцев составила 8,6%. Этот процент на 0,2 п.п. больше, чем год назад.

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