Ведущая телешоу расплакалась в эфире, объявив о своем уходе

Своих будущих планов женщина решила не раскрывать.

Ведущая британского телешоу Loose Women на канале ITV Андреа Маклин объявила о своем уходе из проекта. Из-за нахлынувших эмоций женщина не смогла сдержать слез и расплакалась в эфире. Об этом сообщает The Sun.

51-летняя Маклин заявила, что в 2019 году пережила нервный срыв из-за съемок. После этого она задумалась о том, чтобы прекратить карьеру на телевидении. Сообщив о своем уходе, телеведущая поблагодарила коллег, а также ITV за поддержку. Она подчеркнула, что такое решение было принято целиком по собственному желанию.

Маклин официально перестанет вести Loose Women в конце декабря. Своих будущих планов женщина решила не раскрывать.

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Видео: Twitter / @loosewomen